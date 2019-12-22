Kocaeli'de 2 kapkaç zanlısı yakalandı
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Kocaeli'de 2 kapkaç zanlısı yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kapkaç yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

22.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:44
Kocaeli'de 2 kapkaç zanlısı yakalandı

'nin ilçesinde kapkaç yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapan İlçe ekipleri, dün yaşanan bir olayın ardından araştırma başlattı.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, cep telefonu çaldıkları iddia edilen şüpheliler D.S. ve R.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerden, D.S'nin 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde bulundurma, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet ve kasten yaralama suçlarından 5 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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