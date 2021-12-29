Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda ekipler, zanlılar M.T. ve M.S'yi yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
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