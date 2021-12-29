Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde oto hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda ekipler, zanlılar M.T. ve M.S'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekiplerince kesildi

İşçinin sırtına saplanan testere, itfaiye ekiplerince kesildi

AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title