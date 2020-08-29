Kocaeli'de 2 bin kişiye istihdam sağlayacak 32 yeni firmanın açılışı yapıldı
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Kocaeli'de 2 bin kişiye istihdam sağlayacak 32 yeni firmanın açılışı yapıldı

Kocaeli'de 2 bin kişiye istihdam sağlayacak 32 yeni firmanın açılışı yapıldıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki 1 Milyar Türk Lirası yatırımla hayata geçirilen 32 yeni firmanın açılış programına...

29.08.2020 19:10 | Son Güncelleme: 29.08.2020 19:16

Kocaeli'de 2 bin kişiye istihdam sağlayacak 32 yeni firmanın açılışı yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki 1 Milyar Türk Lirası yatırımla hayata geçirilen 32 yeni firmanın açılış programına telekonferans yöntemiyle katılıp bilgi aldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen 32 yeni firmanın açılış kurdelesi kesildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli milletvekilleri ve iş insanları katıldı. İstanbul'da MESS Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nden telekonferans yöntemiyle Kocaeli'ye bağlanan Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan, açılışı yapılacak olan 32 yeni firma hakkında bildi aldı.

"ÖRNEK BİR SANAYİ YATIRIMI HAMLESİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Düzenlenen açılış programında telekonferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgiler veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, açılışı gerçekleşen 32 yeni firmanın Türk ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, 'Şu an içinde bulunmuş olduğumuz Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde muhteşem bir örnek organize sanayi bölgesi yatırımı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 8500 kişilik istihdam, 308 firma 750 milyon dolarlık ihracat kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük makine kümesinden sizleri selamlıyorum'

"50 MİLYON DOLAR İHRACAT, 2 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLANACAK"

32 yeni firmanın organize sanayi bölgesinde aktif hale gelmesiyle önemli sanayi yatırımlarının gerçekleşeceğini belirten Büyükakın, şöyle konuştu: 'Bugün açılışını gerçekleştirecek olduğumuz 32 tane firmanın toplam yatırım değeri 1 milyar Türk Lirası'dır. İnşallah bu yatırımlar vesilesiyle önümüzdeki süreçte burada 50 milyon dolar tutarında ilave bir ihracat imkanı ortaya çıkacak ve yaklaşık 2 bin kişiye de istihdam imkanı ortaya çıkacaktır. Sizlerin yol göstericiliğiyle 1996 yılında başlayan bu süreç, yine sizlerin çizdiği bu vizyonla çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Ben burada hazır bulunan tüm yatırımcı iş insanlarımız adına başta siz olmak üzere Sanayi Bakanı Mustafa Varank'a ve diğer tüm bakanlarımıza saygılarımızı sunuyorum'

Yapılan konuşmaların arından yatırımcı iş insanlarına günün anlam ve önemine hitaben plaketler takdim edildi.

Kocaeli'de 2 bin kişiye istihdam sağlayacak 32 yeni firmanın açılışı yapıldı

Kaynak: DHA

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