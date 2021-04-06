Kocaeli'de 2 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
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Kocaeli'de 2 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de 2 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi

Kocaeli'de İzmit ve Körfez ilçelerinde iki depoya düzenlenen operasyonda 2 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi.

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Kocaeli'de İzmit ve Körfez ilçelerinde iki depoya düzenlenen operasyonda 2 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucu, İzmir'den Kocaeli'ye getirilen ve sahte içki yapımında kullanılan etil alkolün piyasaya sürüleceği bilgisi alındı.

İzmit ve Körfez ilçelerinde M.G ve E.B'ye ait olduğu tespit edilen iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 1250 şişe içinde 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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