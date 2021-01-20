Kocaeli'de 2 ayrı ev yangını hasara yol açtı

Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde iki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ve Derince ilçelerinde iki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İzmit Cedit Mahallesi Hisar Geçidi Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında dumandan etkilenen G.E, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Derince'deki yangın

Sırrı Paşa Mahallesi Dilmen Sokak'ta, Feridun Dülger'e (57) ait tek katlı evde yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Dülger, gazetecilere yaptığı açıklamada, tek katlı evde annesi ve eşiyle yaşadığını belirterek, yangının annesinin odasındaki sobadan çıktığını söyledi.

Eşinin yangını fark ettiğini ve alevlerin kısa sürede evi sardığını ifade eden Dülger, olayda ailesinden yaralanan olmadığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Dinçer Akçaharman