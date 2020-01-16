Kocaeli'de 2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiası
Haberler » Güncel » Kocaeli'de 2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiası - Haber

Kocaeli'de 2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiası

Kocaeli'de 2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

16.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:54
Kocaeli'de 2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiası

'de 2 aylık bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ulusal ve yerel basında yer alan "Minik Adre Liya hastaneden taburcu edildikten sonra öldü" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, bahsi geçen konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler