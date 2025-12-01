Haberler

Kocaeli'de 2,6 Milyon TL Değerinde Kaçak Gözlük ve Elektronik Sigara Tütünü Ele Geçirildi

Kocaeli'de 2,6 Milyon TL Değerinde Kaçak Gözlük ve Elektronik Sigara Tütünü Ele Geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2,6 milyon TL olan 500 adet ünlü markalara ait güneş gözlüğü ve 2 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kocaeli'de yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2,6 milyon TL olan 500 adet ünlü markalara ait güneş gözlüğü ve 2 bin paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze ve Gölcük'te 27-30 Kasım tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından 2 araç ve bir şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin TL olan 500 adet ünlü markalara ait güneş gözlüğü ve 2 bin paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
DİSK'in asgari ücret talebi: Enflasyon tek haneye düşene kadar yılda en az 2 kez güncellenmeli

"Masada yokuz" diyen sendikanın asgari ücret için bir şartı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
TikTok'ta infial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

İnfial yaratan görüntü: İzleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular

Tüm ülke şaşkın! Tam 34 yıl sonra ligde şampiyon oldular
Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Dekolteli pozları bomba! "Eski Zara nerede?" yorumları yapılıyor
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
DEM Partili Ayşegül Doğan: Barzani'nin Cizre ziyareti tarihi önemdeydi ancak biz yok sayıldık

Yüzde 90 oy aldıkları ilçede DEM Parti'ye büyük şok: Yok sayıldık
Ünlü yapay zeka siteleri, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucunu tahmin etti

En popüler 5 yapay zeka sitesinden çok çarpıcı derbi tahminleri
Nihat Doğan: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var, gece yataklarınıza girer kabus olurum

Canlı yayında açık açık tehdit etti: Bağcılar'da 500 tane yeğenim var
Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor

Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor
Tutkusu sonu oldu! 6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia

6 metrelik duvarı aşıp aslan kafesine girdi, sonrası facia
Derbide 1 Aralık kabusu! 5 maçın 4'ünü Galatasaray kazandı

Dev derbide 1 Aralık kabusu!
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldüren doktor, cezaevinde kendini astı

Kaza süsü verip ailesini öldüren doktor cezaevinde kendini astı
Kadıköy'de yıllar sonra bir ilk gerçekleştirilecek

Bu akşam Kadıköy'de yıllar sonra bir ilk gerçekleşecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.