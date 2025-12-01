Haberler

Kocaeli'de 2,6 Milyon TL Değerinde Kaçak Gözlük ve Elektronik Sigara Tütünü Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze ve Gölcük'te 27-30 Kasım tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından 2 araç ve bir şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin TL olan 500 adet ünlü markalara ait güneş gözlüğü ve 2 bin paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KOCAELİ

