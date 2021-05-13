Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek

Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli'deki bisiklet kulüpleri üyeleri, Akademi Lise öğrencileri ve halkın katılacağı "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlenecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli'deki bisiklet kulüpleri üyeleri, Akademi Lise öğrencileri ve halkın katılacağı "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli'deki bisiklet kulüpleri üyeleri, Akademi Lise öğrencileri ve halkın katılacağı "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlenecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan 19 Mayıs Bisiklet Turu, 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü Saat 11.00'da gerçekleştirilecek. 19 Mayıs Bisiklet Turu'na Kocaeli'deki tüm bisiklet kulüplerinden yaklaşık 150 bisikletsever ve aynı zamanda Akademi Lise öğrencilerinden de 100 öğrencinin katılımıyla toplam 250 bisikletseverin katılımları bekleniyor. Covid-19 önlemleri çerçevesinde yapılacak turda ayrıca vatandaşlar da bisiklet turuna katılabilecek. Ayrıca KOBİS kartı ile ücretsiz bisiklet alınabilecek.

Güzergahı belli oldu

19 Mayıs Çarşamba günü İzmit Kent Meydanı'nda başlayacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bisiklet turu güzergahı da belli oldu. İzmit Kent Meydanı'ndan verilecek start ile şehir merkezinden devam ederek Sekapark Uçurtma Tepesinde bitirilmesi planlan Bisiklet Turu sırasıyla şu şekilde olacak. Rauf Orbay Sok. - Cumhuriyet Caddesi. - Cengiz Topel Caddesi. - Atatürk Bulvarı - Şehit Rafet Karacan Bulvarı- Demokrasi Caddesi - Akkavak Caddesi - Akasyalar Caddesi - Necip Fazıl Caddesi - Gazi Mustafa Kemal Bulvarı - Zincirlikuyu Caddesi - Turan Güneş Caddesi - İnönü Caddesi - Alemdar Caddesi - Hürriyet Caddesi - Ordu Evi istikameti D100 kara yoluna bağlanıp - Fabrika Caddesini takip ederek - Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden Seka Parktaki bitiş alanı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama Açıklaması
MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi
Son dakika! MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi
Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumlarına dilekçeyle başvuracak.
Lise ara sınıflarda ikinci dönem sınavlarına katılmak istemeyen öğrencilerin velileri 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumlarına dilekçeyle başvuracak.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Serdar Ortaç Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 10:01:55. #1.16#

title