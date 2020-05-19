Kocaeli'de '19 Mayıs' balkonlarda kutlandı
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Kocaeli'de '19 Mayıs' balkonlarda kutlandı

KOCAELİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Kocaeli'de '19 Mayıs' balkonlarda kutlandı
19.05.2020 20:10 | Son Güncelleme: 19.05.2020 20:11

KOCAELİ'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkonlarında ve pencerelerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Kocaeli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, kentin birçok ilçesinde balkonlarda kutlandı. Gün içinde evlerini Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsleyenler, saatler 19.19'u gösterdiğinde evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Sokağa çıkma kısıtlaması  nedeniyle evlerinden çıkamayanlar, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, marşlar ve şarkılar söyleyerek bayramı kutladı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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