Kocaeli'de 19 bin 860 kaçak sigara ele geçirildi
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Kocaeli'de 19 bin 860 kaçak sigara ele geçirildi

12.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 12.12.2020 16:54
Kocaeli'de 19 bin 860 kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta 19 bin 860 kaçak sigara ile 28,7 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir araçta 19 bin 860 kaçak sigara ile 28,7 kilogram kıyılmış tütün bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akmeşe Mahallesi'ndeki yol kontrolü sırasında, S.A'nın kullandığı aracı durdurdu.

Aramada, aracın bagajında 19 bin 860 kaçak sigara, 11 bin 200 boş makaron, 6 bin 250 sigara filtresi, 28 kilo 700 gram kıyılmış tütün ve bir terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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