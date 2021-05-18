Kocaeli'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Kocaeli'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'de 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

İzmit ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.U'yu gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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