Kocaeli'de 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.

İzmit ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.U'yu gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu