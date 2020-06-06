Kocaeli'de 16 yılda 72 km'lik bisiklet yolu inşa edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'de 16 yılda 72 km'lik bisiklet yolu inşa edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla 72 kilometre bisiklet yolu inşa etti.

Kocaeli'de 16 yılda 72 km'lik bisiklet yolu inşa edildi
06.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:15

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla 72 kilometre bisiklet yolu inşa etti.

Kent genelinde bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla çeşitli uygulamalar hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılında 1.5 kilometre olan bisiklet yolunu 72 kilometreye çıkardı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelere yapılan bisiklet yolları daha güvenli bir ulaşım için önem arz ediyor. Boyama çalışmaları ile birlikte ise yollar anayoldan ayrılarak daha güvenli bir hale getiriliyor. Özellikle Kocaeli genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan KOBİS, Kocaeli genelinde toplu taşımaya alternatif bir ulaşım imkanı sağlıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar Haber
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı Haber
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi Haber
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında 4 yakınını kaybeden kadın, katillerin idamını istedi
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Kurulan taziye çadırı ve bir otobüs şoförünün ihmali, bir kentimizde 2. dalga paniği yarattı
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Sokağa çıkma yasağı olmayınca vatandaşlar yollara düştü! Trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca 'kaçak' düğünler arttı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca "kaçak" düğünler arttı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
2 yıl önce rekor kar eden Tottenham, koronavirüs salgını nedeniyle 175 milyon sterlin kredi çekecek
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtaran anne, hayatını kaybetti
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Zabıtaya kızıp aracını yakan esnaf az daha kızını öldürüyordu
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Engin Altay Donald Trump Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Demet Akbağ Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kız Kadın Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Kocaeli'de 16 yılda 72 km'lik bisiklet yolu inşa edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 10:15:54. #1.14#
title