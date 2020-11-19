Kocaeli'de 16 sığınmacı yakalandı
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Kocaeli'de 16 sığınmacı yakalandı

19.11.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:08
Kocaeli'de 16 sığınmacı yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 16 sığınmacı yakalandı, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 16 sığınmacı yakalandı, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Çalışmalar kapsamında 12'si Pakistan ve 4'ü Afganistan uyruklu 16 sığınmacının yakalandığı belirtildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan R.K, İ.Y. ve T.A'nın sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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