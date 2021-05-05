Kocaeli'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir yolcu otobüsünde, Afgan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan bir yolcu otobüsünde, Afgan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında otoyolda bir yolcu otobüsünü takibe aldı.
Güzergah üzerinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, Afgan uyruklu 16 düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Düzensiz göçmenler, polis ekiplerince İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınırken araca da el konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız