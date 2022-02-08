Kocaeli'de 1536 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler
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Kocaeli'de 1536 parça tarihi eser ele geçirildi

AA, Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de 1536 parça tarihi eser ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1416'sı sikke olmak üzere 1536 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1416'sı sikke olmak üzere 1536 parça tarihi eserin ele geçirildiği operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheli H.A. (51), İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Şüphelinin yapılan üst aramasında, tarihi eser olduğu değerlendirilen Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait 1416 sikke ile 120 obje ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan H.A, gerekli işlemler için komutanlığa götürüldü.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haber

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