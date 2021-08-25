Kocaeli'de "15. Sevgide Buluşalım" etkinliği düzenlenecek
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Kocaeli'de "15. Sevgide Buluşalım" etkinliği düzenlenecek

Kocaeli'de '15. Sevgide Buluşalım' etkinliği düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Şengül Azbay - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Alevi ve Bektaşi derneklerinin katılımıyla düzenlenen "15. Sevgide Buluşalım" etkinliği, 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Alevi ve Bektaşi derneklerinin katılımıyla düzenlenen "15. Sevgide Buluşalım" etkinliği, 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Sekapark'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Türkiye'nin her köşesinden gelen vatandaşların, Kocaeli'de huzur ve mutluluk içinde yaşadığını söyledi.

Gündoğdu, Kocaeli'nin bu özelliğiyle sanayinin yanı sıra sevginin, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin de "başkenti" olduğunu belirtti.

Kerbela'da yaşanan acıya işaret eden Gündoğdu, "Kerbela, İslam ümmeti olarak hepimizin ortak acısıdır. Ne hazindir ki bugün de dünya üzerinde nice Kerbelalar yaşanmakta. Birlik ve beraberliğimizin, kardeşlik ve sevgimizin daha çok farkına varmalı, bizi biz yapan bu değerlerimize daha çok sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili detayları paylaşan Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki alanda gerçekleştirilecek etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Protokol ve dernek üyelerinin konuşmalarının ardından ise Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Sabahat Akkiraz canlarla buluşacak. Etkinlik, Cem TV'den canlı yayınlanacak. Etkinliğin gerçekleştirileceği 27 Ağustos'ta cuma namazının ardından saat 14.00'da Gebze Mustafa Paşa Cami yanı meydanında, vatandaşlara aşure ikramında bulunulacak. Temizlik, maske ve mesafeden oluşan pandemi kuralları çerçevesinde bu yıl etkinliğimizi açık havada düzenleme kararı aldık. Tüm Kocaelili kardeşlerimizi etkinliğimize davet ediyoruz."

Etkinliğin birlik ve beraberlik yolundaki önemine dikkati çeken Gündoğdu, "Gelin sevgi ve kardeşlik mesajları dolu türkülere eşlik edelim. Kocaeli'den tüm dünyaya barış ve kardeşlik içinde, hoşgörüyle bir arada yaşamanın mümkün olduğunu hep birlikte gösterelim." dedi.

"Etkinlikle kardeşliğimizi tüm dünyaya duyuracağız"

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İzmit Şubesi Taşvantepe Cem Evi Başkanı ve Kocaeli Cem Evleri Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ekber İncesu da "Gelin canlar bir olalım" çağrısıyla herkesi birlik ve beraberliğe davet ettiklerini söyledi.

"Etkinlikle kardeşliğimizi tüm dünyaya duyuracağız." diyen İncesu, bu birlikteliği yıllardır tüm dünyaya örnek olarak gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kocaeli'de '15. Sevgide Buluşalım' etkinliği düzenlenecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

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