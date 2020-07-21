Kocaeli'de 15 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 15 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
21.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:37
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 15 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan yurda sokularak IMEİ kopyalama yöntemiyle sosyal medya üzerinden piyasaya cep telefonu sürmeye çalışıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Darıca ilçesinde ikamet eden S.Y'nin evine gerçekleştirilen operasyonda 15 kaçak cep telefonu ve 60 telefon kılıfı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA