Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 15 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Anadolu Otoyolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında durdurulan araçta 15 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçu iddiasıyla gözaltına alınan araç sürücüsü F.A'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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