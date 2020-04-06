Kocaeli'de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi
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Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa

Kocaeli'de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak 15 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.

06.04.2020 22:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:44
Kocaeli'de 15 bin adet kaçak maske ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, kaçak 15 bin adet cerrahi maske ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Gebze ilçesinde bir imalathanede kaçak maske üretildiği tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 15 bin adet cerrahi maske ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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