Kocaeli'de 1435 kök Hint keneviri ele geçirildi

KOCAELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda toplam 1435 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karamürsel ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde H.B. isimli kişinin esrar maddesi elde etmek amacıyla kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, düzenlenen operasyonda H.B.'ye ait 4 ayrı tarlada toplam 903 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan H.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmit'e bağlı Orhaniye ve Ümmiye mahallelerindeki ormanlık arazilerde de kenevir bitkisi yetiştirildiği ihbarını alan ekipler bölgelere yaptıkları operasyonlarda Orhaniye Mahallesi'nde 508 kök, Ümmiye Mahallesi'nde ise 24 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen toplam 1435 kök Hint keneviri Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla imha edildi.



Kaynak: DHA