Kocaeli'de 140 bin hijyen paketi dağıtılacak
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Çayırova, Kocaeli, Güncel, Haber

Kocaeli'de 140 bin hijyen paketi dağıtılacak

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 140 bin hijyen paketinin dağıtımına başlandı.

23.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:24
Kocaeli'de 140 bin hijyen paketi dağıtılacak

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 140 bin hijyen paketinin dağıtımına başlandı.

Çayırova Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların en önemli ihtiyacını gidermek için harekete geçildiği kaydedildi.

Belediyenin bir hafta önce maske üretimine başladığı bildirilen açıklamada, "4 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kapı kapı gezerek Çayırova'da yaşayan herkese, içinde maske de bulunan 140 bin hijyen paketi dağıtılacak. Salgınla etkin bir şekilde mücadele eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe halkının en önemli ihtiyacı olan maskeleri ev ev ilçe halkına dağıtmaya başladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geçen hafta seri üretimi başlayan ve 100 bini bulan maske üretiminin devam ettiği, bir taraftan da dağıtıma başlandığı belirtilerek, "Sokağa çıkma yasağı dolayısıyla 4 gün evde kalan vatandaşlara kapı kapı gezilerek, içinde maske, kolonya, dezenfektan, ıslak mendil bulunan hijyen paketi dağıtılıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, salgınla etkin şekilde mücadele ettiklerini ifade ederek, bu süreçte vatandaşların en çok talep ettikleri maskeyi kendi imkanlarıyla ürettiklerini kaydetti.

Bugünden itibaren 4 gün içinde tüm ilçeyi mahalle mahalle, ev ev gezerek içinde maske, kolonya, ıslak mendil ve dezenfektan bulunan 140 bin hijyen seti dağıtacaklarını bildiren Çiftçi, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

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