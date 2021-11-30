Kocaeli'de 14 yıl sonra yakalanan cinayet sanıklarının yargılanmasına başlandı

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 14 yıl önce kaybolan 2 kişinin öldürüldüğünün ortaya çıkmasına ilişkin davada yargılanan 2 tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Serdar T. ve avukatlar salonda hazır bulundu, başka bir suçtan cezaevinde bulunan diğer sanık Yusuf Z.B. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Sanık Serdar T, savunmasında, arkadaşı Nihat Şahin ile otomobilde otururken maktulün kendisinden para karşılığı birisini öldürmesini istediğini, kabul etmemesi üzerine tartıştıklarını ve küfürleşmeye başladıklarını söyledi.

Söylenen bir sözden dolayı sinirlendiğini ifade eden Serdar T, öfkeyle silahını eline aldığını, arkasını döndüğünde Şahin'in tabancasına uzandığını, o anda silahın ateş aldığını öne sürdü.

Serdar T, olaydan sonra 112'yi aramak istediğini ancak otomobildeki diğer firari sanık Ferhat S'nin kendisine "Zaten cezaevinden yeni çıktın, başka bir cinayet dosyan var" demesi üzerine vazgeçtiğini ve cesedi gömmeye karar verdiklerini aktardı.

Yanlarına Yusuf Z.B'yi de alarak cesedi gömdüklerini belirten Serdar T, gömme işlemine Ferhat S'nin katılmadığını, onun otomobilde beklediğini anlattı.

Serdar T, diğer maktul Mahmut Şahin'in ölümünün ise kendisiyle ilgili olmadığını iddia ederek, "Mahmut Şahin'i öldüren ve öldürülmesine sebep olan kişi Nihat Şahin'dir. Nihat, kardeşi Y. Şahin'e Mahmut Şahin'i öldürtmüştür." dedi.

Diğer sanık Yusuf Z.B. ise maktulü tanımadığını, öldürülme anını görmediğini öne sürerek, cinayetin ardından Serdar T'ye cesedi gömmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat S'nin yakalama emrinin devamına karar vererek, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi.

Olay

Gölcük'te yaşayan ve aralarında akrabalık bulunmayan Mahmut Şahin (23) ve Nihat Şahin'in (30) 2007 yılında ortadan kaybolması üzerine aileleri tarafından kayıp başvurusu yapılmış, kayıp kişilerle ilgili herhangi bir bilgi ve bulguya ulaşılamamıştı.

Faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında 14 yıl sonra yeniden ele alarak soruşturmayı derinleştiren polis, olayla ilgili oldukları değerlendirilen 4 şüpheliyi tespit etmiş, zanlılardan birinin yurt dışında, Yusuf Z.B'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğunu belirlemiş, 12 Şubat 2021'de düzenlediği operasyonla Serdar T. (38) ve A.Y'yi (51) gözaltına almıştı.

Serdar T, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, A.Y, adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri

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