Kocaeli'de 14 bir 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Kocaeli'de 14 bir 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

15.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:21
Kocaeli'de 14 bir 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında 14 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir iş yerine yapılan baskında 14 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde bulunan depolar kontrol edildiğinde içlerinde karışımlı akaryakıt olduğu belirlendi. 14 bin 500 litre kaçak akaryakıta el konulurken, 3 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. 

 


Kocaeli'de 14 bir 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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