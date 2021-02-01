Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

01.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:20
Kocaeli'de 13 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Abdi İpekçi Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen geri gönderme merkezine teslim edildi.

Olayla ilgili F.K. ile Pakistan uyruklu Ö.A. göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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