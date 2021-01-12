Kocaeli'de 13 bin 660 kaçak makaron ele geçirildi
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Kocaeli'de 13 bin 660 kaçak makaron ele geçirildi

12.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:26
Kocaeli'de 13 bin 660 kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'de durdurulan araçta 13 bin 660 kaçak makaron ele geçirildi.

Kocaeli'de durdurulan araçta 13 bin 660 kaçak makaron ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalar kapsamında bir araç, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 13 bin 660 kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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