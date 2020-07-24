Kocaeli'de 127 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 127 kök Hint keneviri ele geçirildi.
24.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:12
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 127 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğreltidüzü mevkisi ile Nusretiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Operasyon düzenleyen ekipler iki bölgede ormanlık alana ekilmiş 127 kök Hint keneviri buldu.
Ekiplerin şüphelileri yakalama çalışması sürerken, ele geçirilen Hint kenevirleri imha edildi.
Kaynak: AA