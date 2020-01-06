Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 9 kişi yakalandı
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Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 9 kişi yakalandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, iş adamı Aydın Koçaslan'ın 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

06.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:06
Kocaeli'de 12 yıllık faili meçhul cinayetle ilgili 9 kişi yakalandı

'nin Başiskele ilçesinde, iş adamı Koçaslan'ın 12 yıl önce darbedilerek öldürülmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Havuzlubahçe mevkisindeki ormanlık alanda 20 Nisan 2008'de darbedilerek ağır yaralanan Aydın Koçaslan'ın 10 Kasım 2008'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan muhasebeci B.A.A'nın (55) 2014'te yargılandığı davadan delil yetersizliğinden beraat etmesi sonucu dosya kapandı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayet olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında dosya yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Çalışmalar sonucu Aydın Koçaslan'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden muhasebe sorumlusu B.A.A, F.G. (39), B.A.Y. (41) ve K.G. (40) ise cinayete karıştıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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