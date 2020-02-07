Kocaeli'de 12 yıl sonra aydınlatılan cinayete ilişkin iddianame hazırlandı

07.02.2020 14:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:06

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 12 yıl önce iş adamını darbederek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Havuzlubahçe mevkisindeki ormanlık alanda 20 Nisan 2008'de darbedilerek ağır yaralanan Aydın Koçaslan'ın (50) 10 Kasım 2008'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan maktule ait şirketin muhasebe sorumlusu B.A.A. (55) ile F.G. (39), B.A.Y. (41). ve K.K. (40) hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay yeri tespit ve ölü muayene tutanağına göre Koçaslan'ın, künt kafa travmasına bağlı kafatası kırıkları ile beyin dokusunun harabiyeti ve beyin kanamasıyla gelişen komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sanıkların ilk sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan araştırmalarda ve alınan tanık beyanlarında şüpheli B.A.A'nın, maktul Aydın Koçaslan'ın yanında maaşlı çalışan olduğu, buna rağmen olay tarihi öncesinde sosyal ve lüks bir hayat sürdüğü, çocuğunu özel okulda okuttuğu, eğlence mekanları, restoran ve otellerde evlilik dışı ilişkilerinde para sıkıntısı çekmeden harcamalar yaptığı, ifadesinde olaydan üç gün önce şirketin kasasından emanet olarak aldığı 24 bin lirayı elden maktule verdiğini beyan ettiği ancak maktulün aile, akraba ve yakın çevresinde yapılan araştırmada birine bu miktarda bir ödeme yaptığının belirlenemediği ve bu paranın izine rastlanılmadığı belirlenmiştir."

Sanık B.A.A'nın, Koçaslan'ı yaklaşık 10 yıldır tanıdığını, şirketinde muhasebeci olarak çalıştığını, şirkette resmi olmasa da yüzde 20 hissesinin bulunduğunu, olay günü olan 20 Nisan 2008'de Koçaslan'la bir restoranda alkol aldıklarını söylediği ifade edildi.

İddianamede, B.A.A'nın, daha sonra Koçaslan'ın isteği üzerine Gölcük'te durdukları bir yerde aracın arka tarafına gittiği sırada üç kişinin küfrederek yere yatırdıkları iş adamına vurduklarını gördüğünü, hamle yaptığında birinin kendisini iteklediğini, bu kişilerin uzaklaşmasının ardından Koçaslan'ı hastaneye götürdüğünü beyan ettiği anlatıldı.

Araştırmalarda olay tarihinde bahse konu alabalık tesislerinin kapalı olduğu, Koçaslan'ın alabalık sevmediği ve daha önce gitmediği olay yerinde yapılan incelemede kanlı kaya parçasıyla kanlı bijon anahtarının bulunduğu, kaya parçasındaki kan örneğinin genetik analizlere cevap vermediği, bijon anahtarı üzerindeki kan örneğinin Koçaslan'dan alınanla uyumlu olduğu belirtilen iddianamede, sanık B.A.A'nın cep telefonunun olay günü ve bir gün öncesinde olay yerinde sinyal verdiği anlatıldı.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Yeni deliller ışığında şüphelilerin bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme ve nitelikli yağma suçunu işlemek kastıyla hareket ettikleri ve bu maksatla nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını da işledikleri hususunda da kuvvetli şüphe bulunduğundan ve bu suçlarla ilgili olarak bir yargılama yapılmadığından her halükarda şüpheli B.A.A. hakkında aynı olay nedeniyle kamu davası açılması ve yargılama yapılması gerekecektir.

Diğer şüpheliler bakımındansa şahısların sanık B.A.A'nın hazırladığı plan doğrultusunda keşif yaptıkları, maktulü darbetmek amacıyla olay yerine gittikleri, maktule saldırdıkları ve onu darbettikleri, olay yerinde bu üç şüphelinin geldikleri araca ait kanlı bijon anahtarının bulunduğu, dolayısıyla kasten adam öldürme suçuna hepsinin de iştirak ettikleri değerlendirilmektedir."

İddianamede, sanıkların, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" suçundan onar yıldan on beşer yıla ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ikişer yıldan yedişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Süreç

İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Aydın Koçaslan'ın öldürülmesine ilişkin davada yargılanan muhasebeci B.A.A'nın delil yetersizliğinden beraat ettiği dosyayı yeniden ele alarak soruşturmayı derinleştirmişti.

Çalışmalar sonucu Koçaslan'ın öldürülmesi olayına karıştıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Cinayete karıştıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen muhasebe sorumlusu B.A.A. ile F.G, B.A.Y. ve K.G, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesinin ardından sanıklar tutuklanmıştı.

Kaynak: AA