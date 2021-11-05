Kocaeli'de 12 düzensiz göçmen yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 12 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe'deki bir iş yerinde düzensiz göçmen çalıştırıldığı tespit edildi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 12 düzensiz göçmen, polis ekiplerince İl Göç İdaresine teslim edildi.

Olayla ilgili iş yeri sahibi A.K, "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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