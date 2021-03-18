Kocaeli'de 12 Afganistan uyruklu yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 12 Afganistan uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçede bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan 12 Afganistan uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu kişileri çalıştırdığı belirlenen iş yeri sahibi gözaltına alınarak hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız