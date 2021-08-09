Kocaeli'de 119 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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Kocaeli'de 119 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli'de 119 kişi boğulmaktan kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM cankurtaranları, geçtiğimiz hafta 119 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM cankurtaranları, geçtiğimiz hafta 119 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) Sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere sahillerde görev yapan ekipler Cebeci'de 42, Kovanağzı'nda 7, Kumcağızda 32, Kerpe'de 10, Sarısu'da 3, Seyrekte 3, Bağırganlı'da 12, Karamürsel'de 3, Darıca'da 4 ve Bayramoğlunda 3 kişi olmak üzere toplam 119 vatandaşı boğulmaktan son anda kurtardı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 13 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri göreve başladıkları günden bugüne kadar bin 162 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Kocaeli'de halkın güvenli bir şekilde denize girebilmeleri için 2005 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan su kazalarını engelleme hizmeti bugün itibariyle haftanın yedi günü saat 10.00 ile 18.00 arasında veriliyor. - KOCAELİ

Kocaeli'de 119 kişi boğulmaktan kurtarıldı
Kocaeli'de 119 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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