Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
AA, Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'nda 11 Şubat'ta durdurulan hafif ticari araçta, 110 kilo 260 gram skunk, 4 kilo 740 gram toz esrar olmak üzere toplam 115 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.
Hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel