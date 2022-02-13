Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA, Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 115 kilogram uyuşturucu bulunan hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nda 11 Şubat'ta durdurulan hafif ticari araçta, 110 kilo 260 gram skunk, 4 kilo 740 gram toz esrar olmak üzere toplam 115 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti.

Hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Uyuşturucu, Kocaeli, Güncel, Haberler

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