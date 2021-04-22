Kocaeli'de 1100 aileye 23 Nisan hediyesi gönderildi

Kocaeli'de geçen yıllarda düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında yurt dışından gelen çocukları evlerinde misafir eden 1100 aileye, çeşitli hediyeler ulaştırıldı.

Kocaeli'de geçen yıllarda düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında yurt dışından gelen çocukları evlerinde misafir eden 1100 aileye, çeşitli hediyeler ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 11 yıldır düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında önceki yıllarda dünyanın dört bir yanından gelen yabancı çocuklar Kocaeli'de ağırlandı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, festivaller sırasında yurt dışından gelen çocukları evlerinde misafir eden aileleri unutmadı.

Bu kapsamda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle etkinliklerden uzak kalan ailelere, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) Sepeti'nin en özel ürünlerinden olan Kandıra bezi, şömentabla masa örtüsü ile Türk bayrağı hediye edildi.

Hediyeler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın mektubuyla ailelere ulaştırıldı.

Geçen yıllarda yurt dışından gelen çocukları evlerinde sevgileriyle ve Türk misafirperverliğiyle ağırlayan aileler, hatırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay