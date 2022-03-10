11 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
AA - Güncel
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 11 milyon 500 bin gümrük kaçağı boş makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 11 milyon 500 bin gümrük kaçağı boş makarona (filtreli sigara kağıdı) el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede durdurulan 2 kamyonda arama yaptı.
Aramada, 11 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.
Olayla ilgili 3 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.