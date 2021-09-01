Kocaeli'de 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Kocaeli'de 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki iş yerinde 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki iş yerinde 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.

İlçede iki iş yerinde 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçiren ekipler, 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Emine Erdoğan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocaeli'de 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 21:45:26. #1.14#

title