Kocaeli'de 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki iş yerinde 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki iş yerinde 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bazı iş yerlerine operasyon düzenledi.
İlçede iki iş yerinde 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçiren ekipler, 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu