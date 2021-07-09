Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan otobüste, Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan otobüste, Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında otoyolda bir otobüs durduruldu.

Kontrollerde, Pakistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Araç sürücüsü H.E. hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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