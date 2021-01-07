Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

07.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:12
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Kocaeli'de Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli'de Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik Anadolu Otoyolu'nda çalışma yaptı.

Farklı zamanlarda durdurulan 4 ticari araçta Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla ilgili 4 kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı"ndan adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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