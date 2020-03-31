Kocaeli'de 11 bin adet kaçak maske ele geçirildi Kocaeli'nin Derince ve Kartepe ilçelerinde iki iş yerine düzenlenen operasyonda 11 bin adet kaçak maske ele geçirildi.

Kocaeli'nin Derince ve Kartepe ilçelerinde iki iş yerine düzenlenen operasyonda 11 bin adet kaçak maske ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yapan, bunları stoklayan şahıs ve işletmelere yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Derince ilçesinde bir imalathanede izinsiz maske üretildiğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 6 bin adet koruyucu maske, 400 adet boş maske kutusu, 2 makara maske lastiği, 3 bin 250 adet koruyucu maske üretiminde kullanılacak kesilmiş kumaş ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbarı değerlendirerek bir terzi atölyesine baskın düzenledi. Ruhsatsız olmasının yanı sıra hijyen kurallarına uyulmadan üretilen 5 bin adet maskeye el koyuldu. Ruhsatı olmayan iş yeri mühürlenirken, gereken tutanakların tutulması sonrasında zabıta ekipleri 5 bin adet maskeyi imha etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA