Kocaeli'de 104 kök Hint keneviri ele geçirildi
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 104 kök Hint keneviri ele geçirildi.
22.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:17
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 104 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suadiye Mahallesinde bir mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler tarlaya ekilmiş 104 kök Hint keneviri buldu.
Olayla ilgili O.B. ve E.B. gözaltına alınırken, ele geçirilen Hint kenevirleri imha edildi.
Kaynak: AA