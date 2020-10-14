Son Dakika | Kocaeli'de 'sahte içki' denetimi

Son dakika haberleri... KOCAELİ'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 103 litre etil alkol ve 210 adet alkol aroması ele geçirildi.

KOCAELİ'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 103 litre etil alkol ve 210 adet alkol aroması ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak içki uygulaması kapsamında 177 iş yerinde arama ve denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında 2 iş yerine Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanuna muhalefet suçundan idari işlem yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise 103 litre etil alkol ve 210 adet alkol aromasına el konularak, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN