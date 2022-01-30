Kocaeli'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA, Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan S.Ş, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haber

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