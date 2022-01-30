Kocaeli'de 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA, Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
Kocaeli'de "kasten öldürme" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan S.Ş, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel