Kocaeli'de 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 ton 66 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 ton 66 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda arama yapıldı.
Arama işleminde 1 ton 66 kilogram ağırlığında 8 bin 960 paket bandrolsüz kaçak nargile tütünü bulundu.
Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.
AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
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