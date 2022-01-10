Kocaeli'de 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Haberler
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Kocaeli'de 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Kocaeli'de 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 ton 66 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 ton 66 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Anadolu Otoyolu'nda durdurulan tırda arama yapıldı.

Arama işleminde 1 ton 66 kilogram ağırlığında 8 bin 960 paket bandrolsüz kaçak nargile tütünü bulundu.

Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri

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