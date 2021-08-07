Kocaeli'de 1 ölü, 3 yaralının olduğu silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de 1 ölü, 3 yaralının olduğu silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de 1 ölü, 3 yaralının olduğu silahlı kavgayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 4 Ağustos'taki olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden F.F.B. ve Y.C, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen diğer zanlılar Z.Ş, M.Ş. ve B.Y, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

İzmit ilçesinde 4 Ağustos'ta Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki restorana gelen B.K, ofis bölümünde, aralarında husumet olduğu öğrenilen Z.Ş. ile tartışmaya başlamıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada B.K. ile Z.Ş, B.Y. ve F.F.B. yaralanmıştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan B.K, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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