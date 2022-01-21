Kocaeli'de 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Kocaeli'de bir araçta 1 milyon kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de bir araçta 1 milyon kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir kişinin aracıyla yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek kentte piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Araçta yapılan aramada, 100 koli içinde 1 milyon gümrük kaçağı makaron bulundu.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.