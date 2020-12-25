Kocaeli'de 1 milyon 300 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 300 bin makaron ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 300 bin makaron ele geçirildi, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

D-100 kara yolunda durdurulan bir araçta 130 koli içerisinde 1 milyon 300 bin dal TAPDK bandrolü bulunmayan makaron ele geçirildi.

Şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş