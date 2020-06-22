Kocaeli'de 1 milyon 270 bin kaçak makaron ele geçirildi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 270 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 270 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Kartepe ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 127 kolide 1 milyon 270 bin gümrük kaçağı makaron bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Kaynak: AA