Kocaeli'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Kocaeli'de 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 1 kilo 400 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1600 lira ele geçildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler H.K. ve G.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Uyuşturucu, Kocaeli, Gebze, Esrar, Güncel, Haberler

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