Kocaeli darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın
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Kocaeli darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın

Darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangınKOCAELİ'nin Darıca ilçesinde emniyet müdürlüğü binasında yangın çıktı.

12.01.2020 02:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 02:01
Kocaeli darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın

'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde emniyet müdürlüğü binasında yangın çıktı. Emniyet müdürlüğü boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gece saatlerinde, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının birinci katındaki büro kısmında yangın çıktı. Birinci katı dumanlar sarması üzerine bina boşaltıldı. verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının elektrik kablolarının tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi. Yangında büro kısmında hasar oluştu.

Kaynak: DHA

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: Kocaeli darıca'da ilçe emniyet müdürlüğünde yangın
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