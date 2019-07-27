KOCAELİ DAİRE YANDI, 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde 3 katlı bir binanın ikinci katında yangın çıktı. Evin bir odasının kullanılamaz hale geldiği yangında apartmanda yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay sabah saatlerinde, Kartepe Şefkatiye Mahallesi Tarhan Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Kubilay Tufan ve ailesinin yaşadığı 3 katlı binanı ikinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, acil sağlık ekipleri de dumandan etkilenen bina sahibi İbrahim Tarhan ve üst kat komşusu Ebru Kılıç'a müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, itfaiye ekipleri yangının nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA